CHP kararı sonrası borsada sert düşüş ve toparlanma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP kararı sonrası borsada sert düşüş ve toparlanma

25.05.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP yönetimine mutlak butlan kararı borsada düşüşe yol açtı, ancak kamu bankalarının döviz satışları ve bayram tatili dalgalanmayı sınırladı. Ekonomistler, kararın orta ve uzun vadede etkili olacağını, enflasyonla mücadele programının fiilen sona erdiğini belirtiyor.

Ana muhalefet partisi CHP'nin yönetimine yönelik mutlak butlan kararı sonrası borsada sert düşüş yaşandı, ancak ertesi gün toparlanma görüldü. Kamu bankalarının döviz satışları ve bayram tatili nedeniyle dalgalanma sınırlı kaldı. Ekonomistlere göre, kararın ekonomiye etkileri orta ve uzun vadede ortaya çıkacak. Uzmanlar, enflasyonla mücadele programının fiilen sona erdiğini ve geniş halk kitleleri için daha zorlu bir ekonomik ortam öngörüyor.

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, piyasadaki gerilimin kısmen azaldığını ancak BİST 100'de 11.750 puan çevresine kadar ihtiyatlı kalınması gerektiğini belirtti. TCMB'nin kur müdahalelerinin sürdüğünü ancak rezervlerin zayıflamasıyla strateji değişikliğine gidilebileceğini ifade etti. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ekonominin şoklara dirençli olduğu vurgulandı.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, kararın ekonomik etkisinin toplumsal tepkiye bağlı olduğunu, eğer tepki kontrol altına alınırsa kaybın sınırlı kalacağını ancak Mansur Yavaş'a yönelik bir hamle olursa yeni kriz yaşanacağını söyledi. Türkiye'nin demokratik seçimlerden uzaklaştığını ve AK Parti'nin kazanabileceği bir seçime gidildiğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kararı sonrası borsada sert düşüş ve toparlanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:29:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP kararı sonrası borsada sert düşüş ve toparlanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.