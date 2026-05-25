CHP kararı sonrası borsada sert düşüş ve toparlanma

Ana muhalefet partisi CHP'nin yönetimine yönelik mutlak butlan kararı sonrası borsada sert düşüş yaşandı, ancak ertesi gün toparlanma görüldü. Kamu bankalarının döviz satışları ve bayram tatili nedeniyle dalgalanma sınırlı kaldı. Ekonomistlere göre, kararın ekonomiye etkileri orta ve uzun vadede ortaya çıkacak. Uzmanlar, enflasyonla mücadele programının fiilen sona erdiğini ve geniş halk kitleleri için daha zorlu bir ekonomik ortam öngörüyor.

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, piyasadaki gerilimin kısmen azaldığını ancak BİST 100'de 11.750 puan çevresine kadar ihtiyatlı kalınması gerektiğini belirtti. TCMB'nin kur müdahalelerinin sürdüğünü ancak rezervlerin zayıflamasıyla strateji değişikliğine gidilebileceğini ifade etti. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ekonominin şoklara dirençli olduğu vurgulandı.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, kararın ekonomik etkisinin toplumsal tepkiye bağlı olduğunu, eğer tepki kontrol altına alınırsa kaybın sınırlı kalacağını ancak Mansur Yavaş'a yönelik bir hamle olursa yeni kriz yaşanacağını söyledi. Türkiye'nin demokratik seçimlerden uzaklaştığını ve AK Parti'nin kazanabileceği bir seçime gidildiğini belirtti.