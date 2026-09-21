CHP, YENİ Parti ile iş birliği yapıp Adalar Başkan Vekilliği seçimine katılmadı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılacak Başkan Vekilliği seçimine, YENİ Partililerle yapılan iş birliği sonucunda katılmama kararı aldıklarını, böylece seçimin 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini ifade etti.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.