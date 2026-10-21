Christina Applegate, MS tanısının yanlış olduğunu ancak hâlâ hasta olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Christina Applegate, MS tanısının yanlış olduğunu ancak hâlâ hasta olduğunu açıkladı

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Christina Applegate, 2021'de aldığı MS teşhisinin yanlış olduğunu ve doktorunun farklı tetkiklerin ardından kendisine MS hastası olmadığını söylediğini duyurdu. Applegate, bu haberin kendisini sevindirmediğini, bir anda iyileşmediğini ve hâlâ hasta olduğunu ifade etti.

ABD'li oyuncu Christina Applegate, 2021'de kendisine konulan multipl skleroz (MS) teşhisinin yanlış olduğunu açıkladı.

Applegate, oyuncu Jamie-Lynn Sigler ile yaptığı podcast yayınında, 2021'de aldığı MS tanısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Applegate, teşhisin konulmasından birkaç yıl sonra doktorunun farklı tetkikler yapmak istediğini ve testlerin sonucuna göre, kendisinin MS hastası olmadığı haberini verdiğini aktardı.

"Bu, iyi bir haber gibi gelebilir ancak benim için başladığım yere geri dönmek gibi bir durum." diyen Applegate, aldığı haberin kendisini mutlu etmediğini belirtti.

Applegate, yanlış teşhis almasının birdenbire iyileştiği anlamına gelmediğini, aksine hala hasta olduğunu ve nedenini bilmediğini ifade etti.

Bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve dengesizlik gibi belirtiler gösteren, şiddetli vakalarda ise felç veya görme kaybına yol açabilen MS, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularını yanlışlıkla yabancı madde olarak algılaması sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalık olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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