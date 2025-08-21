Churubusco Savaşı'nın 178. Yıldönümü Anma Töreni

MEKSİKO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen anma törenine katılan Meksika ordusu mensupları, 20 Ağustos 2025.
Meksiko'da, ülkeyi savunan kahramanları anmak amacıyla çarşamba günü Churubusco Savaşı'nın 178. yıldönümünde bir anma töreni düzenlendi. Meksika ordusu, 20 Ağustos 1847'de Meksika-Amerika Savaşı sırasında Churubusco'da ABD ordusunun ilerleyişini engellemek için savaşmıştı. (Fotoğraf: Li Mengxin/Xinhua)
