Çiba'da Sel: 6 Ölü - Son Dakika
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Çiba'da Sel: 6 Ölü

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Japonya'nın Çiba eyaletinde etkili şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen selde 6 kişi öldü.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'nın doğusunu vuran şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Çiba eyaletinde meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Çiba'daki belediyelerin üçte birinden fazlasına şiddetli yağış uyarısı yaparken, Çiba ve İçihara şehirleri dahil olmak üzere eyaletteki çeşitli belediyelere heyelan ikazında bulundu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiba'da Sel: 6 Ölü - Son Dakika

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