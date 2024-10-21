Cibaliya'da 600'den Fazla Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cibaliya'da 600'den Fazla Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları sonucu 600'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

21.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda 600'den fazla Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bölge halkını yerinden etmek için aç bırakma siyaseti uyguladığını söyledi.

İsrail ordusunun kara saldırılarının ve kuşatmasının başlamasının ardından bölgede, sivil savunma ekiplerinin ulaştığı bazı Filistinli ailelerin 5 gündür yemek yemediğini bildirdiğini aktaran Sivil Savunma Sözcüsü, "İsrail yerleşim yerlerinin ardından, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezleri ve bölgeleri hedef alarak bölge halkını göçe zorluyor." dedi.

Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in "girilmesi yasak bölge" ilan etmesi sebebiyle bombalanan bölgelere erişemediğine dikkati çekti.

İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerin günlerce enkaz altında kaldığını hatırlatan Basal, uluslararası topluma sivil savunma ve sağlık ekiplerinin hedef alınan bölgelere erişmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Basal, İsrail'in şiddetli saldırılarını başlattığı 5 Ekim'den bu yana Cibaliya kampında 600'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini kuşatarak ve hedef alarak sağlık sistemini hizmet dışı bıraktığına değinen Basal, bölgedeki sağlık ekiplerinin de hizmet veremediğini kaydetti.

Basal, Kemal Advan Hastanesine getirilen yaralılardan çoğunun tıbbi imkansızlıklar sebebiyle hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibaliya'da 600'den Fazla Filistinli Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 07:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cibaliya'da 600'den Fazla Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.