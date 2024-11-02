Cibaliya'da İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
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Cibaliya'da İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerine yönelik füzeli saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

02.11.2024 17:16
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile askeri araçlarının hedef alındığını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri araçların "Yasin 105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerinin anti-personel tipi patlayıcılarla hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

El-Fahura Okulu yakınlarında İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin de havaya uçurulduğu, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu belirtildi.

Ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında 2 adet D9 zırhlı buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 5 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutuyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 3 haftadır Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 1000 Filistinlinin öldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cibaliya'da İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika

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