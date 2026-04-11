Cibaliya'da İsrail Ateşi: 1 Ölü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazı Filistinlilerin de yaralandığı bildirildi.
Filistin basınında yer alan haberlerde, olayın Cibaliya Mülteci Kampı'nda Tevbe Camisi çevresinde meydana geldiği, İsrail ateşi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu belirtildi.
Haberde, yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
