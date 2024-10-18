Cibaliya'da İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Cibaliya'da İsrail Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri ateşe vererek Filistinlileri güneye sürmeyi amaçlıyor.

18.10.2024 11:48
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İsrail ordusunun, 14 gündür yoğun kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yıkılanlar da dahil bütün evleri ateşe vererek bölge sakinlerini güneye sürmeyi amaçlıyor.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki görgü tanıkları, İsrail ordusunun, çok katlı binaları patlayıcı kullanarak ya da hava saldırılarıyla yerle bir ettiğini, yıkılmış olanlar da dahil Filistinlilerin evlerini ve mülklerini ateşe verdiğini belirtiyor.

Hava saldırılarında yıkılan binaları dahi ateşe veren İsrail'in, sığınacak yerleri kalmayan Filistinlileri tehcir etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Kampın silueti siliniyor

Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden İzzeddin İyad, İsrail ordusunun onlarca konut ve işyerinin bulunduğu çok katlı çok sayıda binayı yerle bir ettiğini söyledi.

İyad, "Bu binaların yıkılmasından sonra yönümü bulamaz oldum, her şey değişmişti, bütün köşe taşları ortadan kalkmıştı. İnsanlar, saldırılar sona erdikten sonra döndüklerinde cadde ve sokakları tanıyamayacaklar çünkü bildikleri her şey enkaza dönmüş durumda." dedi.

Kamp sakinlerinden Ala Ebu Saade, İsrail ordusunun, kara saldırılarının başlamasından bu yana daha önce büyük zarar gören Cibaliya çarşısını defalarca vurduğunu, böylece son bir kaç haftada tekrar faaliyete geçen bazı dükkanları da hizmet dışı bıraktığını kaydetti.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Faluca Mahallesi sakinlerinden olan Suveylim ailesinden Ahmed, İsrail'in kara saldırılarının en belirgin özelliklerinden birinin evleri yerle bir etmek ve sokakları tahrip etmek olduğunu ifade etti.

İsrail'in ilk günden bu yana bomba yüklü robotlar ve variller kullanarak yerleşim alanlarını yerle yeksan ettiğine işaret eden Suveylim, "İsrail'in böyle yapmaktaki amacı açık: Cibaliya'daki her şeyi yok etmek ve halkı güneye sürmek. Ama İsrail'in bu planları Cibaliya halkının direnişi karşısında sonuçsuz kalacak." dedi.

Suveylim, Cibaliya'daki büyük yıkıma rağmen halkın, kara işgali sonrası geri döneceğini ve enkazlar üzerinde çadır kuracağını belirtti.

Cibaliya mahallelerinden dumanlar yükseliyor

İsrail ordusu, Cibaliya'nın batısındaki El-Faluca, Bi'r en-Nace, Eş-Şuheda es-Sitte ve El-Fahura mahallelerinde Filistinlilerin mülklerini ateşe veriyor.

Eş-Şuheda es-Sitte Mahallesi'nden Ahmed Ebu Iyde el-Mahas, İsrail askerlerinin, gecenin ilk saatlerinde bölgeye geldiğini, evleri patlayıcılarla havaya uçurduğunu, sokaklara bomba yüklü variller yerleştirdiğini ve mülkleri ateşe verip sabahın ilk ışıklarıyla da geri çekildiğini dile getirdi.

Mahas, "Dışarı çıkmak mümkün olmadığından yakılan mülklerin sayısını belirlemek mümkün değil ama mahalledeki evlerin hatta yıkılmış olanların bile yakıldığı söylenebilir. Sivil savunma ekipleri bölgeye ulaşamadığı için ateş uzun süre yanıyor ve dumanlar yükseliyor." ifadesini kullandı.

Kara saldırılarının ilk gününden bu yana bitmek bilmeyen yangınların dumanını solumamak için suyla ıslattıkları kumaş parçalarını yüzlerine sardıklarını kaydeden Mahas, 70 yaşındaki dedesinin bu kirli ve dumanlı havayı solumaktan ötürü sağlık durumunun kötüleştiğini ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle onu hastaneye kaldıramadıklarını aktardı.

El-Faluca Mahallesi'nden Esad Sari ise günlerdir Bi'r en-Nace Mahallesi'nde çıkan yangınların her şeyi kül ettiğini söyledi. 12 kişilik ailesiyle evlerinde mahsur kaldıklarını anlatan Sari, "Dışarıda olup biteni görebilmek için pencereye her yaklaştığımızda Bi'r en-Nace Mahallesi'nden kara dumanların yükseldiğini görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cibaliya'da İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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