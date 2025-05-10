Çiçek Desenleri Günleri'nin Kazananı ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Oldu - Son Dakika
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Çiçek Desenleri Günleri'nin Kazananı ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Oldu

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çiçek Desenleri Günleri etkinliğinde, tavus kuşu deseni ile ATSO Güzel Sanatlar Lisesi birinci oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, etkinliğin gelecek yıllarda daha da genişletileceğini ve çiçek sektörüne iş birliği çağrısında bulundu.

10.05.2025 12:36
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Çiçek Desenleri Günleri'nin kazananı, tavus kuşu deseniyle ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'si oldu. Çiçek sektörünü iş birliğine davet eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gelecek yıl şehrin çok daha fazla noktasında çiçek desenleri olacak" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Çiçek Desenleri Günleri'nin kazanları belli oldu. 11 liseden öğrencilerin yarıştığı etkinlikte, tavus kuşu deseniyle birincilik ödülü ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti. Muratpaşa Belediyesi'nin, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda düzenlediği etkinlik Noto kenti iş birliği ile gerçekleştirildi. Yarışmada, belediyenin üretim tesislerinde yetiştirilen farklı renk ve türlerde 115 bin dal çiçek kullanıldı. Yarışmaya, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Final Akademi Okulları, Özel Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi katıldı.

Kazanan desenler jüri tarafından belirlendi

Lise öğrencileri, iki gün süren yarışmada çalışmalarına, ahşap zemin üzerine yerleştirilen, kendilerinin hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaparak başladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar, desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Desenlere ayrıca zemine döşenen toprak hacimlendirilerek üç boyutlu görünüm kazandırıldı. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işledi. Çiçek desenlerinde, Antalya'nın simgesi haline gelen portakal, deniz, deniz feneri gibi figürlere yer verildi. Yarışmanın sonunda kazanan desenler jüri tarafından belirlendi. Tavus kuşu deseniyle ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci olurken Dr. İlhami Tankut Lisesi 2'ncilik, TED Antalya Koleji ise 3'üncülük elde etti.

"Çiçek sektörünü iş birliğine davet ediyorum"

Çiçek Desenleri Günleri'ne harika bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gençlerimiz çok iyi iş çıkardı" dedi. Etkinliği sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Uysal, "Gelecek yıl şehrin çok daha fazla noktasında çiçek desenleri olacak. Yine bu yarışmamız olacak. Buradan çiçek ihracatçılarını, çiçek sektörünü iş birliğine davet ediyorum. Muhteşem doğa harikası görüntülerimiz, falezlerimizin üzerindeki çiçek desenleri. Tüm dünyaya aktarıyoruz. Bunların sayılarını yükselterek çok daha etkili şekilde tüm dünyayla akredite edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretçi Nesrin Yiğit ise "Gençlerin toprakla ve çiçekle buluşması çok güzel. Gençler geleceğimiz. Geleceğe yatırım yapıyor Muratpaşa Belediyesi" dedi. Bir diğer ziyaretçi Esra Bolat da etkinlikte yoğun bir ekip çalışmasının hakim olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiçek Desenleri Günleri'nin Kazananı ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Oldu - Son Dakika

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