Çiçek'ten Önlenebilir Çocuk Ölümleri İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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Çiçek'ten Önlenebilir Çocuk Ölümleri İçin Soru Önergesi

Çiçek\'ten Önlenebilir Çocuk Ölümleri İçin Soru Önergesi
13.07.2026 16:32
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DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, önlenebilir çocuk ölümleri konusunu TBMM'ye taşıdı.

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, önlenebilir çocuk ölümlerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çiçek, "Başta MESEM olmak üzere çocukların çalışma yaşamına sürüklenmesine yol açan uygulamaların önlenmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen ortak bir çalışma bulunmakta mıdır? 2026 yılının ilk beş ayında Bakanlığınıza bağlı koruma ve bakım kuruluşlarında yaşamını yitiren çocuk sayısı kaçtır? Bu ölümler nedeniyle kaç idari soruşturma başlatılmış, bunlardan kaçı kamu görevlileri hakkında yaptırımla sonuçlanmıştır" sorularını yöneltti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, önlenebilir çocuk ölümlerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Çiçek, FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin yayımladığı "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı İhlalleri" bilgi notuna göre, 2026 yılının yalnızca ilk beş ayında en az 303 çocuğun önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Çiçek, çocuk ölümlerinin 69 ile yayılması ve benzer nedenlerle tekrarlanmasının yaşam hakkı ihlallerinin münferit olaylardan değil, çocukları korumaya yönelik kamusal mekanizmaların yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Çiçek, ölümlerin 46'sının çocukların doğrudan kamu hizmeti aldığı hastane, okul, bakım kuruluşu ve yerel yönetim hizmetleri sırasında gerçekleştiğini, diğer ölümlerin ise devletin düzenleme, denetleme ve önleyici politika geliştirme yükümlülüğünü yerine getirmediği alanlarda yaşandığını vurguladı. Çocukların en güvende olması gereken kamusal alanlarda dahi yaşam hakkı ihlallerinin meydana gelmesinin, mevcut çocuk koruma sistemindeki yapısal sorunları açıkça gösterdiğini kaydetti.

Çiçek ayrıca, çocukların güvenlik önlemleri alınmamış sulama kanallarında ve açık sularda boğulduğunu, açık pencere ve balkonlardan düştüğünü, trafik kazalarında ve iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek, her yıl benzer biçimlerde tekrarlanan bu ölümlerin riskler bilindiği halde gerekli tedbirlerin alınmadığını gösterdiğini ifade etti.

Çocukların yaşam hakkını güvence altına almanın bütün kamu idaresinin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çiçek, bu nedenle çocuk ölümlerinin kaçınılmaz bir kader olarak değil; önleyici politikaların, etkin denetimin ve hak temelli bir çocuk koruma sisteminin eksikliğinden kaynaklanan bir kamu politikası sorunu olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

"2026 YILININ İLK BEŞ AYINDA BAKANLIĞINIZA BAĞLI KORUMA KURULUŞLARINDA KAÇ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ?"

DEM Partili Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Önlenebilir çocuk ölümlerinin nedenlerini incelemek, risk alanlarını belirlemek ve kamu kurumlarına politika önerileri geliştirmek amacıyla bağımsız bir inceleme ve değerlendirme mekanizması kurulmasına yönelik Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? 2026 yılının ilk beş ayında Bakanlığınıza bağlı koruma ve bakım kuruluşlarında yaşamını yitiren çocuk sayısı kaçtır? Bu ölümler nedeniyle kaç idari soruşturma başlatılmış, bunlardan kaçı kamu görevlileri hakkında yaptırımla sonuçlanmıştır? Sulama kanalları, barajlar, denetimsiz inşaat alanları ve açık sular gibi her yıl çocuk ölümlerinin yaşandığı risk alanlarında önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik, Bakanlığınız tarafından ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Bakanlığınız, yaşamını yitiren işçileştirilmiş çocuklara ilişkin herhangi bir inceleme veya değerlendirme yapmış mıdır? İşçileştirilmiş çocukların korunması ve başta MESEM olmak üzere çocukların çalışma yaşamına sürüklenmesine yol açan uygulamaların önlenmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen ortak bir çalışma bulunmakta mıdır? Mülteci ve göçmen çocukların çocuk koruma sistemine etkin erişimini sağlamak amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen programlar nelerdir? Bu çocukların çocuk koruma hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunların tespitine ve giderilmesine yönelik Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir izleme veya eylem planı bulunmakta mıdır? Önlenebilir çocuk ölümlerinin önlenmesine yönelik, Bakanlığınız koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bütüncül bir eylem planı hazırlanması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiçek'ten Önlenebilir Çocuk Ölümleri İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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