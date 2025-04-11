Cide'de Fırtına Sebebiyle Sahil Yolunda Hasar

Dalgaların dövdüğü sahil yolunda hasar oluştu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sırasında dalgalar sahili dövdü. Hasar oluşan yolda ekipler çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına etkili oldu. Denizde de etkili olan fırtına sebebiyle dalgalar sahili dövdü. Dalgalar sebebiyle deniz suyu sahil yoluna taştı. Yolda ve kaldırımlarda dalgalar sebebiyle hasar oluştu. Karayolları ekipleri hasarın oluştuğu yolda güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.