Cide\'de Gönüllü Kadınlara İftar

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, ilçedeki faaliyetlerde aktif rol alan gönüllü kadınlar ve ailelerinin katılımıyla iftar düzenlendi.

Cide Spor Salonu'ndaki iftar programında yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarında özveri gösteren gönüllü kadınlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı.

İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gönüllülük ruhunun toplum için büyük önem taşıdığını belirterek katılım sağlayan tüm gönüllü kadınlara ve ailelerine teşekkür etti.