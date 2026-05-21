Cide\'de Kimyasal Atık Temizliği Başladı

KİMYASAL ATIĞI TOPLAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kapalı spor salonunun kalorifer kazanından sızan fuel oil yakıtının, Cide Kuz Deresi'ne karışması sonrası Çevre ve Şehircilik Kastamonu İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmada, kimyasal atıkları toplamak için bariyer ve pedler getirildi. Getirilen malzemeler Kuz Deresi üzerine dağıtıldı.