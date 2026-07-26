Cide'de Şiddetli Yağış: Sel Baskınları Yaşandı - Son Dakika
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Cide'de Şiddetli Yağış: Sel Baskınları Yaşandı

Cide\'de Şiddetli Yağış: Sel Baskınları Yaşandı
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Cide'de Devrekani Çayı'nın taşmasıyla sel baskınları meydana geldi, kriz masası oluşturuldu.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Cide ilçesinde sağanak nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi, sular altında kaldı. Giriş ve bodrum katlardaki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, bölge halkı güvenlik amacıyla üst katlara çıktı. Bazı caddelerde sel sularının yer yer 1 metreye ulaştığı, bu nedenle vatandaşların uzun süre evlerinden çıkamadığı öğrenildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İlçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Cide Kaymakamlığı, sel nedeniyle evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için Cide Bayram Yusuf Aslan Uygulama Oteli'nin geçici barınma amacıyla hizmete açıldığını duyurdu. Cide Belediyesi ekipleri de su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı. Sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespiti ve sel sularını tahliye çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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