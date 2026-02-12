Cide\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Cide-İnebolu kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 200 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.