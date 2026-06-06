Cide Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Serginin açılışına AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları inceleme fırsatı buldu.
Resim, el sanatları ve çeşitli branşlarda hazırlanan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.
Son Dakika › Güncel › Cide'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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