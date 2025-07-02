Cide ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinliği düzenlendi

Cide Liman Başkanlığı tarafından Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cide Limanı'nda çelenk sunumu ile başlayan program, Rahime Kaptan'ın mezarı başında gerçekleştirilen anma töreni ile devam etti.

Cide Limanı'ndaki tekne turuna katılan Cide Kaymakamı Murat Güneş ve Belediye Başkanı Nejdet Demir, denize şehitler anısına çelenk bıraktı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yaptığı etkinlikler kapsamında çeşitli sportif yarışmalar düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.