Cide Kaymakamı Tuncay Karataş Ağrı'ya uğurlandı - Son Dakika
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Cide Kaymakamı Tuncay Karataş Ağrı'ya uğurlandı

Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçede düzenlenen programla veda etti. Karataş, konuşmasında Cide'de geçirdiği güzel günleri anlattı ve herkese teşekkür etti.

17.07.2024 16:27
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Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçeye veda etti.

İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile hükümet konağı önünde düzenlenen programla Kaymakam Karataş Ağrı'ya uğurladı.

Karataş, konuşmasında, Cide'de çok güzel günler geçirdiğini ifade ederek, "Acı tatlı 2 sene burada geçti. Hepiniz sağ olun, beni her zaman bağrınıza bastınız. Hepinize konuk olduk. 2 sene boyunca elimizden geleni yapmaya çalıştık, çok güzel çalıştık." dedi.

Herkesle tokalaşan Karataş, ilçeye veda etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cide Kaymakamı Tuncay Karataş Ağrı'ya uğurlandı - Son Dakika
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