Çiftçi Adilcevaz\'da Esnafla Buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çarşı merkezinde esnafı gezen Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından belediyeye geçen Çiftçi, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'dan yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Çiftçi, Adilcevaz Belediyesinin kendisine Fahri Hemşerilik Beratı verdiğini söyledi.

Kendisini Adilcevazlı olarak kabul ettiğini belirten Çiftçi, "2007-2010 yıllarında burada kaymakamlık yaptığımı biliyorsunuz. Şu caddenin başından başlayıp buradan sabah kaymakamlığa gittiğimi, akşam çıktığımda tekrar caddedeki esnafla selamlaşarak, muhabbetleşerek, çayını içerek, bazen dükkanlarına misafir olarak gelip gittiğimi biliyorsunuz. Buradaki esnafımızla birçok fakirin fukaranın evini onardık." dedi.

İlçeyi ve burada yaşayanları unutmadığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu ilçeyle ilgili hafızam hala canlı çünkü 2007-2010 yıllarında 3 yıl kaymakamlık yaptım. Kaymakamlık yaptığım yerlerde en güzel hatıralarım burayla ilgili. Sadece benimle değil bu, ailemle de ilgili. Onlar da hayırla yad ediyorlar. Burada benden önce Kaymakam Ömer Faruk Coşkun vardı. Bana 'Burayı sana rahatlıkla tavsiye ediyorum. Burası güzel, hoş, insanları hürmetli, edepli ve görev yaptığında unutamayacağın bir yer.' dedi. Onun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve hakikaten hala da unutmuyoruz. Aradan 16 yıl geçmiş. 16 yıldır zaman zaman fırsat oldukça, yolumuz düştükçe buraya gelip gidiyoruz."

Çiftçi, Adilcevaz'ın hatırlı ve kadirşinas insanlarının iyiliklerini unutmadığını dile getirerek, "Sizlerle tekrar o muhabbetimizi ve hatıraları tazelemiş olduk. Şair diyor ya 'İnsan anılarla yaşar, hatıralarla yaşlanır.' Burası hatıralarla yaşlandığımız bir yer. Adilcevaz hala insanlarını iyilikle, hatıralarla ve güzel duygularla andığımız bir yer. İçişleri Bakanlığı dönemimde de yine fırsat oldukça gelmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise "Adilcevaz'ın artık bir bakanı var. Benim de yüküm biraz azaldı. İlçede bir iş bölümü yapacağız gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, bazı kurum amirleri ve partililer de yer aldı.