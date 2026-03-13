Çiftçi'den Araç Ekranlarına Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi'den Araç Ekranlarına Uyarı

Çiftçi\'den Araç Ekranlarına Uyarı
13.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, araçlarda sonradan takılan ekran ve ses sistemlerinin sökülmesini tavsiye etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız." dedi.

Çiftçi, Bakanlık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan Kanun'la 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

"APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" olarak tanımlanan konuyla ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiftçi, araçların içinde kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."

Çiftçi, "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması

Çiftçi, aracın orijinalliğini bozup fabrikadan gelen sistemi değiştirip birtakım ilaveler yapılmasının Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan biri olduğunu dile getirerek, "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, bütün bunların maksadının vatandaşları cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."

1 Nisan'a kadar süre tanındı

Öte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi'den Araç Ekranlarına Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:47:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Çiftçi'den Araç Ekranlarına Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.