Çiftçi'den Bulgaristan Ziyareti - Son Dakika
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Çiftçi'den Bulgaristan Ziyareti

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Bulgaristan ile yeni nesil suç örgütleriyle mücadele için işbirliği yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede, özellikle sınır aşan suçlar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Asıl buraya gelişimizin gayesi de o." dedi.

Sofya'nın merkezindeki Vitosha Caddesi'nde yürüyen Çiftçi ve beraberindeki heyet, Banyabaşı Camisi'ne gelerek ikindi namazını kıldı.

Cami ziyaretinin ardından basına Sofya temaslarını değerlendiren Çiftçi, ziyaretleri kapsamında Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile baş başa görüştüklerini, ardından heyetler arası bir toplantı yapıldığını söyledi.

Çiftçi, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü de ziyaret ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Bulgaristan) İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, özellikle sınır aşan suçlar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Asıl buraya gelişimizin gayesi de o. Türkiye'de yeni nesil suç örgütleri veya yeni tabirle 'yeni nesil terör örgütleri' diye vasıflandırıyoruz onları. Sadece Türkiye'de faaliyet göstermiyorlar, başları sıkıştığında Türkiye'nin dışına da kaçıyorlar, farklı ülkelerde faaliyetlerini yürütüyorlar. Onun için bu örgütlerle mücadele ederken güçlerimizi de birleştirmemiz gerekiyor."

Yeni nesil örgütlerle tek bir ülkenin mücadele edemeyeceğine işaret eden Çiftçi, bu kapsamda Bulgaristan ile daha etkin işbirliği yapma noktasında mutabık kalındığını vurguladı.

"Hem Türkiye'nin güvenliği hem de bölgenin güvenliği bizim için önemli"

Çiftçi, Türkiye'nin kendi güvenliğini, komşu ülkelerinin güvenliğinden ayrı görmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hem Türkiye'nin güvenliği hem de bölgenin güvenliği bizim için önemli. Biz aynı zamanda Bulgaristan ile üçlü mekanizma çerçevesinde nisanda bir toplantı da yapmıştık. Orada Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan var. Onun konusu daha çok düzensiz göçle mücadele hakkında. Bu üçlü mekanizmanın etkin çalışması sonucu düzensiz göçle mücadelede epey aşama kaydettik. Bunun sonucunda geri itmelerde yüzde 97 oranında bir azalma oldu."

"Gürcistan'a, Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da benzer ziyaretler gerçekleştireceğiz"

Bugünkü temaslarda "uyuşturucuyla mücadelenin" de önemli bir başlık olarak ele alındığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni nesil suç örgütleri, aynı zamanda hibrit örgütler. Bunlar sadece belli bir alanda değil, çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, siber dolandırıcılık yapıyorlar, haraç istiyorlar, öldürme vakalarına karışıyorlar. Dolayısıyla bunlarla mücadele edebilmek için bütün ülkelerin işbirliği, güç birliği yapması gerekiyor. Bugün bu maksatla Bulgaristan'a geldik. Önümüzdeki günlerde Gürcistan'a, Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da benzer ziyaretler gerçekleştireceğiz. Hem kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak için hem de bölge ülkelerinin güvenliğini sağlamak için bu tür ziyaretlerin faydalı olacağına inanıyoruz."

Çiftçi, bugün Polis Akademisi ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Akademisi arasında Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptının da imzalandığını belirterek, bunun neticesinde de polis teşkilatları arasındaki işbirliğini ve güç birliğini daha da artırmak istediklerini söyledi.

Bakan Çiftçi, cami ziyaretinin ardından Sofya temaslarını tamamladı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Bulgaristan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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