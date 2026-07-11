İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çiftçi'den Erhürman'a Geçmiş Olsun Dileği - Son Dakika
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