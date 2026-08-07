Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı

Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca'da yem karma makinesine elini kaptıran çiftçi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine sağ elini kaptıran çiftçi, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaca ilçesi Külah köyünde meydana geldi. 58 yaşındaki M.G., hayvanları için yem karma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Ağır yaralanan M.G.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Konya’da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi
Göğsümüzü kabarttı İşte Grammy jürisine seçilen Türk Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk
İmzalar atıldı Real Madrid’den 125 milyon Euro’luk dev transfer İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 15:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.