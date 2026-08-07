Çiftçi Yem Karma Makinesine Kapıldı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine sağ elini kaptıran çiftçi, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaca ilçesi Külah köyünde meydana geldi. 58 yaşındaki M.G., hayvanları için yem karma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Ağır yaralanan M.G.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.