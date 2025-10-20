Çiftçiden Fabrika Sahibine Yumruk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiftçiden Fabrika Sahibine Yumruk

Çiftçiden Fabrika Sahibine Yumruk
20.10.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elbistan'da çiftçi U.B., şeker pancarı fiyatları nedeniyle fabrika sahibi Ş.M.'ye yumruk attı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çiftçi U.B., teslim ettikleri şeker pancarında firenin yüksek uygulandığını öne sürerek şeker fabrikasının sahibi Ş.M.'ye yumruk attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan U.B. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Elbistan Şeker Fabrikası'na şeker pancarlarını teslim eden çiftçiler, ürünlerine uygulanan firenin fazla olduğunu, kendilerine teslim edilen küspenin ise kalitesiz olduğundan dert yanıp yönetimden bunun düzeltilmesini istedi. Fabrikanın sahibi Ş.M., güvenlik görevlileri ile döküm sahasındayken yanına çiftçi U.B. geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda U.B. bir şeyler söyledikten sonra birden Ş.M.'ye yumruk attı. Ş.M., aldığı darbeyle yere yığılırken, güvenlik görevlileri U.B.'ye müdahale ederek uzaklaştırdı. Ş.M.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan U.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Elbistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiden Fabrika Sahibine Yumruk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiden Fabrika Sahibine Yumruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.