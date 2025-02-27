Çiftçiden Tarlada Evlenme Teklifi

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Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçi tarlasını traktörüyle "Benimle evlenir misin" yazacak şekilde sürerek evlenme teklifinde bulundu.

Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, aynı köyde yaşayan Ayşe Nur Candan'a jest yapmak için tarlasını sonsuzluk ve kalp işaretleri oluşturacak şekilde sürdü ve "Benimle evlenir misin" yazdı.

Ardından tarlaya davet ettiği Candan'a çiçek ve yüzük hediye eden Ayva, aldığı "evet" yanıtı üzerine yüzüğü Candan'ın parmağına taktı.

Ayva, AA muhabirine, "Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşünürken, aklıma tarlaya traktörle 'Benimle evlenir misin' yazmak geldi." dedi.

Ayşe Nur Candan'ın sürprizi üzerine oldukça şaşırdığını belirten Ayva, "Evet yanıtı verdi, mutluyum, Yaza düğünümüz olacak inşallah." dedi.