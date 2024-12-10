Çiftçilere 20 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Çiftçilere 20 Milyon Lira Destek

Çorum'da doğal afet mağduru çiftçilere 20 milyon lira acil destek ödeneği gönderildi.

10.12.2024 11:48
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Mayıs, haziran ve temmuz aylarında, dolu, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçiler için Çorum Valiliği acil destek hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonunca yürütülen çalışmada, gerekli şartları taşıyan 4 bin 938 üreticiye yardım verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Destek ödemesi için başvuran 136 üreticiye ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle destek ödemesi yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ödemelerin 9 Aralık'ta çiftçilerin banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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