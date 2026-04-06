Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca'da çiftçilere 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı, tarımsal üretim artırılacak.

Çorum'un Alaca ilçesinde tarımsal üretimin artırılması amacıyla çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 244 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Dinçer, tohum desteği ile çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, ayçiçeği ekim alanlarının genişletilmesi ve verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Meriç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 15:56:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.