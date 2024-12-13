Çiftçilere Bilimsel Destek Çağrısı

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Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, fakülte olarak her zaman çiftçiye bilimsel destek verme çabasında olduklarını söyledi.

Lök köyü muhtarı Sadettin Gültekin ve çiftçilerle bir araya gelen Yakupoğlu, fakülte kapılarının çiftçiye her zaman açık olduğunu ve çiftçiyi fakültede görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yakupoğlu, çiftçinin genelde atadan babadan gördüğü yöntemlerle üretim yaptığını belirterek, "Atadan babadan görülen yöntemler binlerce yılın tecrübesiyle bugünlere gelmiştir. Bunu bir tarafa bırakmamız mümkün değildir, bu yöntemlere bilimsel yöntemlerin eklenmesiyle verimi ve geliri yükseltmemiz gerekir. Fakülte olarak bilimsel destekler konusunda her zaman çiftçimizin yanındayız. Fakültemizin bundan sonra da topluma katkı faaliyetleri sürecektir." dedi.

Gültekin de köylerinde bağcılık yapıldığını ancak son 10 yıl içerisinde tüm bağların kurduğunu belirterek, tekrar bağcılığın canlandırılması için Yakupoğlu'ndan destek istedi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Sema Çetin de bağların kuruma sebeplerini anlatarak, tekrar canlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.