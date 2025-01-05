Çiftçilerin Borçları 800 Milyarı Aştı - Son Dakika
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Çiftçilerin Borçları 800 Milyarı Aştı

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CHP'li Gürer, 2025'te çiftçilerin bankalara 784 milyar lira kredi borcu olduğunu açıkladı.

05.01.2025 12:38
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin 2025 yılı itibarıyla bankalara 784 milyar lira kredi borcu olduğunu ve piyasaya olan borçlarıyla bu rakamın 800 milyar lirayı aştığını ifade etti. Gürer, Tarım Kanunu'na göre çiftçilere milli gelirin yüzde biri kadar destek verilmesi gerektiğini, ancak bütçeden yalnızca 135 milyar lira ayrıldığını ifade etti. Çiftçilerin üretimde zorlandığını ve 2025 yılı için gerçekçi destekler verilmediği takdirde zor bir yıl beklediğini vurguladı.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada çiftçilerin borç yüküne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"2025 yılında çiftçilerimiz bankalara 784 milyar lira kredi borcuyla girdi. Piyasaya olan borçlarıyla bu rakam 800 milyarın üzerinde. İki milyon üç yüz bin civarında ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz var. Borçlu olmayan çiftçimiz yok. 2025 yılı bütçesinden çiftçiler için yeterli destek ayrılmadı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde birinin çiftçiye verilmesi gerekiyor. 2025 yılı için bu destek 615 milyar lira olmalıydı. Oysa çiftçiye ayrılan destek 135 milyar lirada kaldı. Böylece çiftçiye yeterli destek verilmiyor. Düşük alım fiyatı uygulandığında çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Onun için bu yıl mutlak surette kamu alım fiyatları enflasyonun altında kalmamalıdır.

Girdi maliyetleri artıyor. Son dönemde gübreye gelen zamlarla çiftçinin gübre kullanımı da azaldı. Sürekli gübreye zam geliyor. Hayvancılık yapanlarda yeme sürekli zam geliyor. İlacı, tohumu, gübresi, mazotu, tarla kirası, işçiliği arttıkça girdi maliyetlerinin yükselmesi çiftçinin gelir-gider dengesini bozuyor. Mutlak surette çiftçiye gerçekçi desteklerin verilmesi lazım. 2025 yılında bütçeden çiftçiye yalnızca akaryakıttan verilen destek 20 milyar lira. Yani mazot desteği 20 milyar lira. Oysa ÖTV ve KDV olarak çiftçiden bunun iki katından fazla vergi alınıyor. Yani vergi yüksek, destek düşük. Çiftçi diyor ki bize 20 milyar lira mazot desteğini vermeyin. Mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırın. Yılda ortalama 3-3,5 milyar litre tarım kesimi mazot tüketiyor, 50 milyara yakın vergi ödüyor. Böyle olunca mazottaki destek de destek anlamına gelmiyor. Desteklerin yetersiz olması çiftçiyi üretimde zorluyor. 2025 yılı içinde çiftçiye yeterli destek verilmezse çiftçiler için zor bir yıl daha üreticiyi de çiftçiyi de besiciyi de bekliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiftçilerin Borçları 800 Milyarı Aştı - Son Dakika

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