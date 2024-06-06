Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi

Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe\'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi

Çiftlikköy Belediyesinin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Engelsiz Kafe'nin bahçesinde düzenlediği "Geleneksel Türk Kağıdı Atölyesi"ne katılan ilkokul öğrencileri, kağıt hamurundan geleneksel Türk kağıdı üretme deneyimi yaşadı.

06.06.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftlikköy Belediyesinin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Engelsiz Kafe'nin bahçesinde düzenlediği "Geleneksel Türk Kağıdı Atölyesi"ne katılan ilkokul öğrencileri, kağıt hamurundan geleneksel Türk kağıdı üretme deneyimi yaşadı.

Dut ağacı liflerinden oluşturulan kağıt hamurunun kullanıldığı atölye çalışmasında, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi Sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aytekin Vural, Kağıt Üretim Teknikeri Fatih Karadavut ve Kaligrafi Sanatçısı Fatma Kebude, Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı Çiftlikköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine kağıt yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Öğrenciler, Karadavut'la kağıt hamurundan organik kağıtlar üretirken, Kebude de çocukların kağıt üretim teknikeri eşliğinde ürettikleri kağıtlara kaligrafik olarak isimlerini yazdı. Öğrencilere Osmanlı'da ilk kağıt üretiminin yapıldığı yerlerden Yalova'da kağıt yapım tarihini anlatan kitapla, isimlerinin yazılı olduğu el yapımı kağıtlar hediye edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, haftaya değer katacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Miniklerimizi organik kağıtla ve kaligrafi sanatımızla buluşturduğumuz bu atölye çalışmasına vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Kağıdın ülkemizde bundan yüzyıllar önce 1745'te Yalova'daki kağıthanelerde üretildiğini öğrendiler. Çevre Haftası etkinliklerimiz çok güzel ilerliyor. Hafta boyunca organizasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Çiftlikköy, Sanat, Çevre, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement