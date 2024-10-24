Çiftlikköy'de Mantar Üreticisi Kadın Öldürüldü

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üreticisi kadının, yabancı uyruklu çalışanları olan çift tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 sokaktaki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı.

Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden ayrıldı.

Haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canan Cerit'i öldürdükleri değerlendirilen İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezinde bir otoparka girdiği tespit edildi. Otoparkta bulunan araçta polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Cerit'in cenazesi otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alındı.

Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.