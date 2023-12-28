Çığ altında kalan araçlardan biri çıkarıldı

VAN - Van'da, 1 hafta önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda mahsur kalan 10 kişinin terk ettikten sonra çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı.

Van'da 1 hafta önce başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi Van-Bahçesaray yolunu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne ulaşan ekipler, düşen çığlar nedeniyle yolda biriken kar kütlelerini temizliyor. Geçtiğimiz Cuma günü Van'dan Bahçesaray'a gitmekte olan Şahin Sabırlı ile birlikte 3 araç, Karabet Geçidi'ni geçtikten hemen sonra kar ve tipiye yakalanarak araçları kara saplandı. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye ekipler ulaşamayınca, Sabırlı ve diğer araçtaki 10 kişi, önlerinden giden Nazmi Sabırlı'nın aracına ulaşarak gece geç saatlerde ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Kar altında kalan araçlardan birini yol kenarında bularak çevresini temizleyen ekipler, diğer aracın uçurumdan yaklaşık 20 metre yuvarlandığını tespit etti. Bugün öğlen saatlerinde çığ altında kalan hafif ticari araç, karayolları ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Şahin Sabırlı ve beraberindekiler aracı çalıştırarak yolun açılmasını beklediler.

Cuma günü saat 13.30 sularından kendisiyle birlikte 3 araç Van'dan yola çıktıklarını ifade eden Şahin Sabırlı, "Saat 18.00 sularında Karabet Geçidi'ne geldik. Yol kar yağışı ve tipiden dolayı kapalıydı. Yaklaşık 2 saat tünelde kaldık. Uzun çabalarımız sonucu tünelden çıkıp buraya geldiğimizde kara saplandık. Amcamın oğlu Nazmi Sabırlı önümüzden gidiyordu. Osman Küncü aracımı çekerken önümüze çığ düştü. Bizde arabalarımızı bırakıp İsmail Küncü'nün oğlu ve kardeşini alarak Nazmi Sabırlı'nın aracı ile Bahçesaray'a gittik. İsmail Küncü, eşi ve 2 arkadaşı minibüste kaldı. İlçeye gelinde yetkililere haber verdik. Minibüste kalan vatandaşlar daha sonra yaklaşık 9 kilometrelik yolu yürüyerek saat 23.00 sularında ilçeye geldiler. Geçen hafta Cuma gününden buyana araçlarımız burada. Dün İsmail Küncü ile birlikte yürüyerek buraya geldik. Araçlarımızın devrildiğini gördük. Daha sonra karayolları ekiplerine haber verdik. Ekipler bölgede kar temizleme çalışması yaprak benim aracım çıkarıldı. Maddi hasar var canımız sağolsun. İsmail Küncü'nün aracı hurda yığınına döndü" dedi.