Çığ Faciası: Yaver Kurt'un Hayatını Kaybetmesi

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VAN'ın Muradiye ilçesinde içme suyu hattını kontrol etmek için gittiği bölgede çığın altında kalan Yaver Kurt (44), yaşamını yitirdi.

Muradiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde yaşayan Yaver Kurt (44) dün akşam saatlerinde evdeki suyu kesilince içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti. Kurt, burada düşen çığın altında kaldı. Kurt'tan haber alamayan mahalleli, jandarmaya haber verdi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede Kurt'un cansız bedenini bulundu. Kurt, bugün Beşparmak Mahallesi'nde toprağa verildi.