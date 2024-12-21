Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
Son Dakika › Güncel › Çığ Felaketi: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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