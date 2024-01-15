Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu, düşen çığlardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

4 gün boyunca bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Yüksekova-Şemdinli kara yolu ise düşen çığlardan dolayı tamamen kapanmıştı. Bunun üzerine Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisinde çalışma yürüten Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, düşen çığları temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarına devam ediyor.