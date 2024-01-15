 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu, düşen çığlardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı sonucunda kapanan yol, Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
15.01.2024 - 22:58,
Abone Ol

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu, düşen çığlardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

4 gün boyunca bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Yüksekova-Şemdinli kara yolu ise düşen çığlardan dolayı tamamen kapanmıştı. Bunun üzerine Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisinde çalışma yürüten Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, düşen çığları temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı - Son Dakika


23:04
Gol oldu ama hakem 'İptal' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı

Son Dakika
23:04 Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement