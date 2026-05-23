Çiğdem Ay, Su Verimliliği Yarışması'nda İkincilik Elde Etti

Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki Çiğdem Ay'ın suyun önemine dikkati çekmek için hazırladığı resim, "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda afiş dalında ikinci oldu.

Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çiğdem Ay, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Su Verimliliği Seferberliği Yarışması'na suyun önemine dikkati çekmek için hazırladığı resimle katıldı.

Yarışmada, afiş dalında Türkiye ikincisi olan Ay, 27 Nisan'da Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törende ödülünü aldı.

Ay'ın yaptığı resim Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen sergide yer alıyor.

Ortaokul öğrencisi Çiğdem Ay, AA muhabirine, yaptığı resim ile Türkiye'de ikinci olmanın sevincini yaşadığını, bu başarıda resim öğretmeni Eyüp Özarslan'ın büyük katkısı olduğunu söyledi.

Yarışma öncesi ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarından büyük destek aldığını dile getiren Ay, yarışma sayesinde suyun ne kadar önemli olduğunu, gelecek yıllarda nasıl kullanmaları gerektiğini ve suyun değerini anladığını belirtti.

Başarının kendisini mutlu ve motive ettiğini aynı zamanda ailesine ve okuluna da gurur yaşattığını ifade eden Ay, "Bu başarı beni heveslendirdi. İnşallah daha iyi projelerde daha iyi sonuçlar elde ederim. İleride iç mimar olmak istiyorum. Resim yapmak çok keyifli. Resim yapmayı seviyorum." diye konuştu.

"Derdimiz sadece akademik başarı değil"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan da Ay'ın Türkiye ikincisi olmasının kendileri ve öğretmenleri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

"Derdimiz sadece akademik başarı değil aynı zamanda sosyal, kültürel alanlara da önem veriyoruz." diyen Arslan, bu tür başarıların mutluluk verici olduğunu anlattı.

Bu konuda öğretmen ve öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Arslan, "Bu başarılar çeşitlenerek daha çok artacaktır. Öğrencimize ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Resim öğretmeni Eyüp Özarslan ise ilçe merkezinde haftada 3 gün, köy okulunda da 2 gün görev yaptığını, derslerinde genellikle afiş ve illüstrasyonu ön plana aldığını, bunun meyvesini almanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Yarışmanın Türkiye genelinde her yıl yapıldığını bildiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Çocukların motivasyonu genelde afiş tasarımı grafik sanatlar üzerinde çok daha fazla. Sıradan resim çizmek yerine genellikle zihinsel faaliyet gerektiren işleri daha çok seviyorlar. Afiş tasarım işini illüstrasyon işini daha eğlenceli buluyorlar. Biz de bunu değerlendirdik. Ülkenin her yerinde keşfedilmeyi bekleyen nice öğrencilerimizin olduğunu düşünüyorum. Resim, müzik ve diğer alanlarda öğrencilerimiz var. Bu tarz başarılar diğer öğrencilere de motivasyon sağlıyor. Düzenli olarak bu tür yarışmalara katılmaya devam edeceğiz."