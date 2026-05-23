Çiğdem Ay, Su Verimliliği Yarışması'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğdem Ay, Su Verimliliği Yarışması'nda İkincilik Elde Etti

23.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki Çiğdem Ay, suyun önemini vurgulayan resmiyla Türkiye ikincisi oldu, ödülünü aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 yaşındaki Çiğdem Ay'ın suyun önemine dikkati çekmek için hazırladığı resim, "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda afiş dalında ikinci oldu.

Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çiğdem Ay, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Su Verimliliği Seferberliği Yarışması'na suyun önemine dikkati çekmek için hazırladığı resimle katıldı.

Yarışmada, afiş dalında Türkiye ikincisi olan Ay, 27 Nisan'da Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törende ödülünü aldı.

Ay'ın yaptığı resim Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen sergide yer alıyor.

Ortaokul öğrencisi Çiğdem Ay, AA muhabirine, yaptığı resim ile Türkiye'de ikinci olmanın sevincini yaşadığını, bu başarıda resim öğretmeni Eyüp Özarslan'ın büyük katkısı olduğunu söyledi.

Yarışma öncesi ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarından büyük destek aldığını dile getiren Ay, yarışma sayesinde suyun ne kadar önemli olduğunu, gelecek yıllarda nasıl kullanmaları gerektiğini ve suyun değerini anladığını belirtti.

Başarının kendisini mutlu ve motive ettiğini aynı zamanda ailesine ve okuluna da gurur yaşattığını ifade eden Ay, "Bu başarı beni heveslendirdi. İnşallah daha iyi projelerde daha iyi sonuçlar elde ederim. İleride iç mimar olmak istiyorum. Resim yapmak çok keyifli. Resim yapmayı seviyorum." diye konuştu.

"Derdimiz sadece akademik başarı değil"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan da Ay'ın Türkiye ikincisi olmasının kendileri ve öğretmenleri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

"Derdimiz sadece akademik başarı değil aynı zamanda sosyal, kültürel alanlara da önem veriyoruz." diyen Arslan, bu tür başarıların mutluluk verici olduğunu anlattı.

Bu konuda öğretmen ve öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Arslan, "Bu başarılar çeşitlenerek daha çok artacaktır. Öğrencimize ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Resim öğretmeni Eyüp Özarslan ise ilçe merkezinde haftada 3 gün, köy okulunda da 2 gün görev yaptığını, derslerinde genellikle afiş ve illüstrasyonu ön plana aldığını, bunun meyvesini almanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Yarışmanın Türkiye genelinde her yıl yapıldığını bildiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Çocukların motivasyonu genelde afiş tasarımı grafik sanatlar üzerinde çok daha fazla. Sıradan resim çizmek yerine genellikle zihinsel faaliyet gerektiren işleri daha çok seviyorlar. Afiş tasarım işini illüstrasyon işini daha eğlenceli buluyorlar. Biz de bunu değerlendirdik. Ülkenin her yerinde keşfedilmeyi bekleyen nice öğrencilerimizin olduğunu düşünüyorum. Resim, müzik ve diğer alanlarda öğrencilerimiz var. Bu tarz başarılar diğer öğrencilere de motivasyon sağlıyor. Düzenli olarak bu tür yarışmalara katılmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Şırnak, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğdem Ay, Su Verimliliği Yarışması'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çiğdem Ay, Su Verimliliği Yarışması'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.