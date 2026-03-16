Çiğdemler Baharı Müjdeliyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de de genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, havaların ısınmasıyla çiçek açarak doğayı renklendiriyor.

Yapraklı ilçesinin yaylalarında karların erimesinin ardından açan çiğdem çiçekleri baharı müjdeliyor.

İlçenin kuzeyinde yer alan yaklaşık 1700 rakımlı dağların üzerinde geniş alana yayılan çiğdem çiçekleri, güzel görüntüler sunuyor.

Çiğdemler, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.