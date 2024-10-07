Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi

Eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Özge Polat'ı hastanede ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadına yönelik şiddete karşı olduklarını vurguladı ve caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

07.10.2024 17:35
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(İZMİR)- Eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Özge Polat'ı hastanede ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Bu sabah ilçemizde yaşanan trajik olay, hepimizin yüreğini derinden sarstı. Umarım bu olay son olur, biz kadınların yanında, şiddetin de karşısındayız. Caydırıcı önlemler alınması için de Çiğli Belediyesi olarak gerekli tüm iş birliğine açığız" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu sabah Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Özge Polat'ı hastanede ziyaret etti. Başkan Yıldız, Özge Polat'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Kadınların yanında, şiddetin karşısındayız"

Özge Polat'ın vurulmasının ardından hastaneye giden Belediye Başkanı Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu sabah ilçemizde yaşanan trajik olay, hepimizin yüreğini derinden sarstı. Özge Polat, eski eşi tarafından uğradığı acımasız saldırı, kadına yönelik şiddetin ne kadar acımasız ve kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Süreci yakından takip ediyoruz. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlarımız ile beraber Özge Polat'ı ziyaret ettik ve çok şükür ki durumu daha da iyiye gidiyor. Kadınlara karşı gerçekleşen tüm şiddet olaylarına Çiğli Belediyesi ve Çiğlililer olarak karşı duracağımızı ve her zaman kadınların yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Umarım bu olay son olur, biz kadınların yanında, şiddetin de karşısındayız. Caydırıcı önlemler alınması için de Çiğli Belediyesi olarak gerekli tüm iş birliğine açığız. Kadınların güvenliği ve huzuru için verdiğimiz mücadele, her zamankinden daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Özge Polat'a acil şifalar diliyor, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri göreve çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi - Son Dakika

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