Çiğli Belediyesi, 2025'te 297 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 2025 yılı içinde çağrı merkez, sosyal medya kanalları, WhatsApp şikayet hattı, CRM (Vatandaş İlişkileri Yönetimi), CİMER, yüz yüze iletişim ile vatandaşlardan gelen toplam 297 bin talebi çözüme kavuşturdu.

Çiğli Belediyesi, çağrı merkez, sosyal medya kanalları, WhatsApp şikayet hattı, CRM (Vatandaş İlişkileri Yönetimi), CİMER, yüz yüze iletişim ile vatandaşların taleplerini alarak çözüme ulaştırıyor. 444 35 52 numaralı çağrı merkezi hattı, 0 538 011 47 47 numaralı WhatsApp hattı ile hız ve erişim kolaylığı sunuyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm müdürlüklerle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı içerisinde belediyeye ulaşan 297 bin 148 başvuru ulaşırken taleplerin büyük bölümünü çözüme kavuşturdu. 2026 yılında da vatandaşlar aynı kanallar üzerinden taleplerini iletmeye devam edebilecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezi, WhatsApp, CRM, hattı ile ilçe halkının taleplerine hızlı çözümler üretmek amacıyla profesyonel iletişim desteği sağlıyor. Talep ve önerilerini belediyeye iletmek isteyen vatandaşlar, 444 35 52 numaralı telefondan hattını arayarak çağrı merkezi ile iletişime geçebiliyor. ya da vatandaşlar WahtsApp hattı, sosyal medya kanalları gibi farklı noktalardan irtibata geçebiliyor.

Ayda ortalama 27 bin çağrı

Alanında deneyimli personelin görev yaptığı çağrı merkezinde ayda ortalama 27 bin çağrı yanıtlanıyor. Yıl genelinde ise yaklaşık 324 bin 835 çağrı alındı. Çağrı merkezini arayan ilçe sakinlerine; yol, altyapı, üstyapı, temizlik, moloz, ulaşım, park bakım ve onarım, zabıta denetimleri ve veteriner hizmetleri alanlarında anlık çözüm sunuluyor. Çağrı merkezi personeli, gelen her türlü talep ve önerileri ilgili müdürlüklere iletmek üzere kayıt altına alıyor. Başvurularla ilgili bilgilendirme süreci de başlamış oluyor. Önce talebin oluşturulduğuna dair, ilerleyen aşamalarda ise talebin yerine getirildiğine dair SMS yoluyla vatandaşa bilgilendirme yapılıyor. Bilgi almak amaçlı arayan vatandaşların talepleri de oluşturulan hızlı çözüm masası ekiplerince yerine getiriliyor.

WhatsApp, web ve sosyal medyada yoğun ilgi

Çiğli Belediyesi'nin resmi web sitesi cigli.bel.tr üzerinden bir yıl içinde 4 bin talep iletildi; bunların 3 bin 691'i çözüme kavuştu. Facebook, X ve Instagram hesapları üzerinden gelen bin 724 talebin ise bin 620'si sonuçlandırıldı.

CİMER üzerinden iletilen 3 bin 114 başvurunun 2 bin 589'u çözüme kavuşturuldu. Ayrıca Çiğli Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan Halkla İlişkiler Masası aracılığıyla vatandaşlar yüz yüze başvuruda bulunabiliyor. Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) ile entegre çalışarak HİM üzerinden gelen talepleri de yıl boyunca değerlendirdi.

"Şeffaf ve izlenebilir bir sistem kurduk"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çok kanallı iletişim sistemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşla doğrudan temasın belediyeciliğin temel unsuru olduğunu vurguladı. Başkan Yıldız, "Çiğli'de belediyeciliği masa başından değil, sahadan ve vatandaşımızın sesinden yönetiyoruz. Bize hangi kanaldan ulaşılırsa ulaşılsın, her talebi kendi talebimiz gibi ele alıyoruz. Çağrı merkezimizden WhatsApp hattımıza, sosyal medyadan yüz yüze iletişime kadar her başvuru kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor. Vatandaşımızın 'talebim ne oldu?' diye düşünmesine gerek bırakmayan, şeffaf ve izlenebilir bir sistem kurduk" dedi.

İletişimde hız ve güvenin önemine dikkati çeken Başkan Yıldız, "Bir talebin çözülmesi kadar, sürecin doğru ve zamanında aktarılması da çok önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızı SMS ile bilgilendiriyoruz. Önce başvurularının alındığını, ardından da çözüme ulaştığını bildiriyoruz. Amacımız; ulaşılabilir, hesap verebilir ve çözüm üreten bir belediye olmak" ifadelerini kullandı.

2026 yılında da iletişim altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Yıldız, "Belediyemizin kapıları da iletişim kanalları da 7 gün 24 saat vatandaşımıza açık. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.