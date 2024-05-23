Çiğli Belediyesi, Kaçak Barınak ve İskeleleri Yıktı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Kaçak Barınak ve İskeleleri Yıktı

Çiğli Belediyesi, Kaçak Barınak ve İskeleleri Yıktı

Çiğli Belediyesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dere kenarına kaçak olarak yapılan barınak ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Çevre, akarsu ve dere kirliliğine neden olan bu tarz kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz' dedi.

23.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:38
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dere kenarına kaçak olarak yapılan barınak ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çevre, akarsu ve dere kirliliğine neden olan bu tarz kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi, gelen ihbarlar üzerine Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yer alan derede kaçak balıkçılık yapan ve yem çıkaranların inşa ettiği kaçak barınak ve iskeleler ile ilgili işlem başlattı. Belediye Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayete konu olan adrese giderek yaklaşık 30 barınak ile iskelenin yıkımını gerçekleştirildi. Öte yandan sazlık alanlara bağlanan kayıklar da alanda herhangi bir bağlama kütüğü olmaması nedeniyle ekipler tarafından oradan uzaklaştırıldı.

"Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz"

Hukuki olmayan hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizen Başkan Yıldız, "Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden geçen dereyle ilgili belediyemize ve İZSU'ya şikayetler geldi. Herhangi bir asayiş olayı yaşanmaması adına anında harekete geçtik. Kaçak olarak yapıldığını tespit ettiğimiz barınak ve iskelelerin yıkımını yaptık. O bölgeye izinsiz bırakılan kayıkları oradan uzaklaştırdık. İZSU ekipleri, bölgeye yüzergezer araçlarını yönlendirerek, gerekli temizlik işlemlerini de yapacak. Vatandaşlarımızın güvenliğini riske atacak ve çevre kirliliğine yol açacak bu tarz yapılaşmalara, kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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