Çiğli Belediyesi Kaklıç Mahallesi\'nde Ulaşım Çalışmalarına Başladı

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından, kentin üst yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Kaklıç Mahallesi'nde devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Üst yapı çalışmalarımızla, ilçemizin her köşesinde kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.

Kısa süre önce Kaklıç Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyareti esnasında vatandaşın yol düzenlemesi talebini alan Başkan Yıldız, kısa süre içinde sözünü tuttu. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaklıç İzmir Caddesi'nde çalışmaların startını verdi. Mahalleye bağlantı sağlayan İzmir Caddesi kavşağından köyün sonuna kadar yapılacak yolun kazım çalışmalarına başlanırken, asfaltlama çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Çiğlililere kaliteli yaşam alanları sunacağız"

Mahallenin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Yıldız, "İhtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre önce Kaklıç'ta gerçekleştirdiğimiz saha ziyareti sırasında dile getirilen asfalt talebine yönelik çalışmalarımızın startını verdik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İzmir Caddesi kavşağından başlayarak mahallemizin sonuna kadar uzanan yolları titizlikle kazıyarak yenileyeceğiz. Her anlamda eksikleri gidererek, mahallemizi çok daha yaşanabilir ve modern hale getireceğiz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

Başkan Yıldız mahalle sakinleri ile buluştu

Çalışmaları yerinden inceledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yıldız, "Kaklıç'ın ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmaları mahalle sakinleriyle konuştuk. 26 mahallemizin tamamında olduğu gibi Kaklıç Mahallesi'nin de geleceğini dizayn etmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu tür buluşmalar, mahallemizin sorunlarını yerinde tespit etmek ve anında çözüm üretmek adına büyük önem taşıyor. Bir sözümüzü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla halkımıza hizmete etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.