Çiğli Belediyesi'nden 11 Kasım Ağaçlandırma Etkinliği

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidanı toprakla buluşturdu. Doğanın dengesinin korunması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Doğanın dengesini korumak için akarsuları, denizleri ve nehirleri göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir" dedi.

Evka 5 Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldız, kendi elleriyle diktiği fidanlara oğullarının ismi olan "Can Ali" ve "Aren" adlarını koydu. Başkan Onur Emrah Yıldız, iklim krizine bağlı ekolojik dengesizliğin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ani yağışlar, hortumlar ve önüne geçilemeyen seller dünyanın ekolojisini değiştiriyor. Doğanın dengesini korumak için akarsuları, denizleri ve nehirleri göz bebeğimiz gibi korumamız gerekir. Bugünün kaynakları sadece bugüne ait değil, sonraki nesillerin kaynaklarını hoyratça kullanıp bitiremeyiz. Bu konuda Çiğli olarak bulduğumuz her boşluğu ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Evinin önüne, boş bulduğu bir alana ağaç dikmek isteyen herkese yardımcı olmaya hazırız. Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan orman yangınıyla kaybedilen alanların iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaybettiğimiz ormanların tekrar kazandırılması ve orman alanlarımızın artması için çalışmaya devam edeceğiz."