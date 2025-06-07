Çiğli Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci Kazandıran Tiyatro Gösterisi

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla interaktif tiyatro oyunu "Atık X"i minik izleyicilerle buluşturdu. Renkli kostümler, etkileyici sahne performansları ve çocukların aktif katılımıyla sahnelenen oyun, hem eğlendirici hem de öğretici yönüyle büyük beğeni topladı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen, "Atık X" tiyatro gösterisi, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi çevreye duyarlılık konularını çocukların anlayabileceği bir dille sahneye taşıdı. Gösteri sırasında çocuklar şarkılar söyleyip sahneye çıkarak interaktif şekilde oyuna katıldılar. Bu sayede hem çevreyi korumanın yollarını öğrendiler hem de keyifli anlar yaşadılar.

"Atıktan Sanata" sergisi yoğun ilgi gördü

Etkinliğe Özel Yaşam Çiçeğim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Büyükçiğli İlköğretim Okulu ve Era Koleji öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, "Atıktan Sanata" adlı sergide, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergileyerek geri dönüşümün yaratıcı yönünü gözler önüne serdi. Sergide; atık kağıtlar, yumurta kolileri, pelit, tutkal ve plastik borulardan yapılmış abajur, pipetlerden tasarlanmış şapka ve atık ahşaptan üretilen kahve makinesi ile ışıklı ev gibi birbirinden farklı ürün yer aldı.

Başkan Yıldız: "Çevreci nesiller yetiştirmek önceliğimiz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara küçük yaşta çevre bilinci kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Yıldız, "Çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Bu tür interaktif etkinliklerle geri dönüşümün önemini kalıcı şekilde öğretebileceğimize inanıyoruz. Geleceğin çevreci bireylerini yetiştirmek adına bu tarz projeleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.