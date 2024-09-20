Çiğli Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Çiğli Belediyesi\'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Çiğli Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Balatçık Mahallesi'nde geniş çaplı çevre temizliği etkinliği düzenledi. Başkan Onur Emrah Yıldız, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir çevrenin korunması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte toplamda 16 ton çöp ve moloz toplandı.

20.09.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Balatçık Mahallesi'nde geniş çaplı çevre temizliği yapıldı. Başkan Onur Emrah Yıldız, "Temiz bir çevre için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Temizlemek kadar kirletmemek de önemli. Herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde Balatçık Mahallesi'nde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi etrafında gerçekleştirilen çevre temizliği, günün erken saatlerinde başladı. Temizlik çalışmasına meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile belediye bürokratları katıldı.

Sokak ve boş alanlar temizlendi

Temizlik çalışmaları kapsamında Balatçık Mahallesi detaylıca temizlendi. Gönüllüler, boş araziler ve sokaklardan yaklaşık 16 ton çöp ve moloz toplarken, atıklar çöp kamyonları ve moloz arabalarıyla taşındı. Çöp toplamanın yanı sıra temizlik etkinlikleri kosa ve ağaç budama çalışmalarıyla devam etti.

Balatçık Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katılan herkese teşekkür eden Başkan Yıldız, şöyle konuştu:

"Farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Bugün doğamızı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Çevremiz, bizlere yaşam kaynağı sunan, sağlığımızı ve refahımızı doğrudan etkileyen en değerli mirasımızdır. Bu etkinlik, çevremizi temiz tutmanın ve doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, çevre temizliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her birimizin, çevremizi koruma konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Atıklarımızı azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, enerji ve su tasarrufu sağlamak gibi basit ama etkili adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Gelin, hep birlikte doğamızı koruyalım ve gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya bırakalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika

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