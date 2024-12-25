Çiğli Belediyesi\'nden Gençlere Buz Pateni Eğitimi

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ilçedeki gençleri buz pateni ile tanıştırarak, onların sporla keyifli ve sağlıklı zaman geçirmelerini sağlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz, gençlere spor aracılığıyla yeni fırsatlar sunmaya devem edeceklerini söyledi.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle düzenlenen buz pateni eğitim programı başladı. Program kapsamında ilk olarak 40 öğrenci buz pateni eğitimi alarak sporla keyifli bir deneyim yaşadı.

Ücretsiz eğitim ve ulaşım desteği

Bu projeyle gençlerin spora olan ilgisini artırmak, yeni yetenekler keşfetmelerine olanak tanımak ve unutulmaz anılar biriktirmelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Eğitimler belli periyotlarla devam etmesi ve Çiğli'deki tüm çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimin ulaşımı da Çiğli Belediyesi tarafından sağlanıyor. Projeyle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 444 35 52 (Dahili: 4311) numaralı telefondan irtibata geçebilirler.

"Gençlerimizin mutluluğu önceliğimizdir"

Başkan Onur Emrah Yıldız, gençlere yönelik spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen buz pateni eğitim programı ile gençlerin spora olan ilgisini artırmak, yeni yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Yıldız, "Gençlerimizin mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemli. Spor aracılığıyla onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Bu tür projeler çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Çocuklarımızın spora olan ilgisini artırmak, onların yeni beceriler kazanmasını sağlamak ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu buz pateni eğitimleri, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sundu. Bu projenin, Çiğli'deki okullarla, spor kulüpleri ile de iş birliği yaparak çocuklarımızın olabildiğince fazla bu eğitimden yararlanmasını hedefliyoruz. Eğitimlerimizi belli periyotlarla sürdüreceğiz ve daha fazla çocuğumuzu bu tür etkinliklerle buluşturacağız. Onların hayallerine dokunabilmek ve gelişimlerine katkı sağlamak, bizler için en büyük gurur kaynağı" diye konuştu.