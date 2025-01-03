Çiğli Belediyesi'nden Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, kadın sağlığına yönelik farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla "Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları" etkinliklerine başladı. Her yaştan kadını sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan buluşmaların ilk ikisi, İnönü ve Cumhuriyet Mahalleri'nde gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçlayan Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları, her yaştan kadına hitap ederek onların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Kadınlara birçok konuda bilgi veriliyor

İlk ikisi, İnönü ve Cumhuriyet Mahalleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kadınların kendi bedenlerini daha iyi tanımaları, temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında doğru bilgilere ulaşmaları sağlanıyor. Ayrıca, katılımcılara koruyucu sağlık davranışlarının önemi anlatılarak, kadın sağlığını tehdit eden sorunlara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgiler veriliyor. Günlük hayatta karşılaşılan riskli sağlık alışkanlıklarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirilmesine yönelik bilgiler de etkinlikler kapsamında aktarılıyor.

Çiğli Belediyesi olarak kadın sağlığına ve kadınların bilinçlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Onur Emrah Yıldız, şöyle konuştu:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla başlattığımız 'Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları' etkinliklerimizle, kadınların kendi bedenlerini tanımasını, sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini destekliyoruz. Kadınlar ailelerinin ve toplumun en temel yapı taşlarıdır. Sağlıklı bir toplum için öncelikle kadınların sağlıklı olması gerekiyor. Etkinliklerimizle, onların sağlığını koruma ve farkındalık yaratma amacındayız. Her yaştan kadına ulaşarak, riskli sağlık davranışlarının yerine doğru alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu buluşmaların, kadınların hem sağlık bilincini artıracağına hem de kendilerini daha güçlü hissetmelerine katkı sunacağına inanıyoruz."