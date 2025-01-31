Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik 'Kadının Fikri Var' Projesi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik 'Kadının Fikri Var' Projesi

Çiğli Belediyesi, kadınların yaratıcı fikir ve projelerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla 'Kadının Fikri Var' projesini başlattı. Başkan Yıldız, tüm kadınları projeye katılmaya ve fikirlerini paylaşmaya davet etti.

31.01.2025 10:29  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, kadınların ilçenin gelişimine katkı koyacak öneri ve projelerini bir araya getirmek üzere, "Kadının Fikri Var" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, kadınların sunduğu yaratıcı fikirler ve projeler, bir atölyede bir araya getirilerek geliştirilecek. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm kadınları bu projeye katılmaya, fikirlerini ve projelerini kendileri ile paylaşmaya davet etti.

Çiğli Belediyesi, 'Kadının Fikri Var' projesi ile ilçenin gelişmesine dair belediye çalışmalarını da besleyecek öneri ve projeleri bekliyor. Çiğli Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeye başvurmak isteyen İzmirli ve Çiğlili tüm kadınlar; https://www.istecigli.com/kurslar/egitim.php'id=135 adresi üzerinden 21 Şubat tarihine kadar fikir ve proje önerilerini paylaşabilecek.

Proje ile ayrıca kadınların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve çözüm yolları üretmek hedeflenirken; öne çıkan başvuru sahipleri, düzenlenecek atölye çalışmalarında fikirlerini geliştirerek bu dönüşümün bir parçası olacak. Eğitimden sanata, sağlıktan çevreye, teknolojiye, kadın istihdamına, sosyal yaşamdan spora kadar birçok alanda fikir ve proje sunulabilecek.

"Çiğli için önerilerini bekliyoruz"

Kadınların hayatın içinde var oldukları her noktada en büyük yaratıcı ve itici güç olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak bu inançla, onların yerel yönetimlerin ve somut projelerin bir parçası olmaları için 'Kadınların Fikri Var' diyerek bir çağrıda bulunduk. Toplumsal ve kentsel yaşamın her alanında; eğitimden sağlığa, hatta kentsel dönüşüm süreçlerine kadar har alanı onların gözü ve aklıyla şekillendirmenin kalıcı çözümleri beraberinde getireceğine inanıyorum. Çünkü, ister ev hanımı olsun ister çalışan; ister genç, ister yaşlı; tüm kadınlar bir derinlik, incelik ve öngörü taşıyor. Hepsinin Çiğli için önerilerini bekliyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeten, geleceğini biçimlendirecek her görüş ve proje, ilgili müdürlüğümüzce değerlendirilecek. Kadınlarımız kurulacak atölyelerde kendi projelerini geliştireceğimiz sürecin de parçası olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik 'Kadının Fikri Var' Projesi - Son Dakika

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