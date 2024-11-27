Çiğli Belediyesi'nden Öğrencilere Hayvan Sevgisi Semineri

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Büyük Çiğli İlkokulu Anasınıfı öğrencileri için hayvan sevgisi üzerine bir seminer düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen bu seminer, bizler için büyük bir önem taşıyor. Küçük yaşlarda hayvan sevgisini kazandırmak, gelecekte daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmemiz için kritik bir rol oynuyor" dedi.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çocuklara hayvanların önemi ve onlara nasıl sevgi dolu yaklaşılabileceği anlatıldı. Miniklere hayvanların yaşam hakları, onlarla sağlıklı bir ilişki kurmanın önemi aktarıldı.

Sevgi dolu bir geleceğe adım

Etkinlikte, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulandı. Minikler, can dostlarıyla bilinçli ve sevgi dolu bir şekilde nasıl yaşayabileceklerini öğrenerek hayvanlara ilişkin farkındalık kazandı. Çocukların meraklı soruları ve etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgi, seminerde keyifli anlar yaşanmasını sağladı.

Seminerden büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştiriyoruz"

"Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen bu seminer, bizler için büyük bir önem taşıyor. Küçük yaşlarda hayvan sevgisini kazandırmak, gelecekte daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmemiz için kritik bir rol oynuyor. Bugün, Büyük Çiğli İlkokulu Anasınıfı öğrencileriyle birlikte can dostlarımızın hayatımızdaki değerini konuşma fırsatı bulduk. Onlara hayvanları nasıl koruyabileceklerini ve onlara sevgi dolu yaklaşmanın yollarını öğrettik.

"Sevgiyle büyüyen nesiller, daha güzel bir dünya yaratacak"

Çocuklarımızın meraklı soruları ve etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgi, bizlere geleceğin hayvansever bireylerinin yetişmesi konusunda umut verdi. Bu tür etkinliklerle, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya ve onları bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, toplumda hayvan haklarına ve sevgisine dair farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte daha sevgi dolu ve duyarlı bir toplum inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, hayvan dostlarımızın korunması ve çocukların erken yaşta duyarlılık geliştirmesi için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Sevgiyle büyüyen nesiller, tüm canlılar için daha güzel bir dünya yaratacak."