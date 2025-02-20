Çiğli Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, sabahın erken saatlerinde Çiğli Aktarma Merkezi'nde sıcak çorba ikramında bulundu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza sıcak bir dokunuş yapmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına çorba ikramı etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

Çiğli Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan Çiğlililere, Çiğli Aktarma Merkezi'nde sıcak çorba ikramında bulundu. Kent Lokantası şeflerinin özenle hazırladığı çorbalarla, ilerleyen günlerde de ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her daim Çiğlililerin yanında olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, "Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza sıcak bir dokunuş yapmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına çorba ikramı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sabah erken saatlerde işe ve okula giden hemşehrilerimize sunduğumuz bu ikram, onların günlerine güzel bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Çiğli Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sıcak çorbamızla gününe başlayan tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" diye konuştu.